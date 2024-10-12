«Не знаю, как по-русски сказать». Терзич ярко прокомментировал победу «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка легенд над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14).
Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
«Мы готовы, мотивированы на победу. Сегодня, конечно, я доволен результатом. Но не игрой. Игрой не доволен, потому что знаю, как может выступать моя команда. Сегодня они были… не знаю, как это по-русски сказать, нерелаксированы. Но я верю, что завтра мы сможем сыграть лучше», — приводит слова Терзича официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.
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