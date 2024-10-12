«Не знаю, как по-русски сказать». Терзич ярко прокомментировал победу «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка легенд над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14).

«Мы готовы, мотивированы на победу. Сегодня, конечно, я доволен результатом. Но не игрой. Игрой не доволен, потому что знаю, как может выступать моя команда. Сегодня они были… не знаю, как это по-русски сказать, нерелаксированы. Но я верю, что завтра мы сможем сыграть лучше», — приводит слова Терзича официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.