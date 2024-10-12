Тренер калининградского «Локомотива» прокомментировал поражение в 1/2 финала Кубка Легенд

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка легенд от казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 14:25).

«Мы ошибались больше, чем Казань в атаке. Естественно, мы недосчитались своих очков в определённых расстановках. Мы пытались компенсировать это за счёт ротации состава, и где-то получалось, но выправить ситуацию не смогли. Не хватило куража? Не сказал бы, команда вышла заряженной, понимая, что этот матч очень важный. Готовились именно к полуфиналу, понимая по итогам предварительных игр, что мы выходим на Казань. Случился именно недобор в атаке. Где-то соперницы сыграли организованнее на блоке, где-то смогли перебить нас, где-то мы чересчур эмоционально хотели показать себя, и это в каких-то моментах сыграло не в нашу пользу», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.