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Тренер калининградского «Локомотива» прокомментировал поражение в 1/2 финала Кубка Легенд

Тренер калининградского «Локомотива» прокомментировал поражение в 1/2 финала Кубка Легенд
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Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка легенд от казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 14:25).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

«Мы ошибались больше, чем Казань в атаке. Естественно, мы недосчитались своих очков в определённых расстановках. Мы пытались компенсировать это за счёт ротации состава, и где-то получалось, но выправить ситуацию не смогли. Не хватило куража? Не сказал бы, команда вышла заряженной, понимая, что этот матч очень важный. Готовились именно к полуфиналу, понимая по итогам предварительных игр, что мы выходим на Казань. Случился именно недобор в атаке. Где-то соперницы сыграли организованнее на блоке, где-то смогли перебить нас, где-то мы чересчур эмоционально хотели показать себя, и это в каких-то моментах сыграло не в нашу пользу», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.

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