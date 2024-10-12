Тренер «Ленинградки»: «Динамо» только выстраивает команду, поэтому у нас есть преимущество

Главный тренер калининградской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка легенд с московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:17).

«У нас сыгранный коллектив, мы не первый год этим составом, «Динамо» только выстраивает новую команду, поэтому, конечно, у нас есть преимущество. Спасибо всем болельщикам, которые всегда хорошо поддерживают и болеют», — приводит слова Кашина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.