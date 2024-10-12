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Александр Кошкин — о поражении от «Ленинградки»: сегодня были вопросы к характеру

Александр Кошкин — о поражении от «Ленинградки»: сегодня были вопросы к характеру
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Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка легенд от «Ленинградки» со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 17:25).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

«У нас стояла задача выйти в финал. Игра не получилась, и мы не будем ссылаться здесь на травмы и тому подобное. Люди, которые есть, должны выходить и решать задачи — им это под силу. Даже когда что-то не получается, нужно себя перебарывать и стараться выйти из этого положения. Сегодня больше вопросы к тому, что мы не показали свой характер. «Ленинградка» делала своё дело, а мы не смогли переломить ситуацию. Просто плыли по течению», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.

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