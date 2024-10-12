Александр Кошкин — о поражении от «Ленинградки»: сегодня были вопросы к характеру

Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка легенд от «Ленинградки» со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 17:25).

«У нас стояла задача выйти в финал. Игра не получилась, и мы не будем ссылаться здесь на травмы и тому подобное. Люди, которые есть, должны выходить и решать задачи — им это под силу. Даже когда что-то не получается, нужно себя перебарывать и стараться выйти из этого положения. Сегодня больше вопросы к тому, что мы не показали свой характер. «Ленинградка» делала своё дело, а мы не смогли переломить ситуацию. Просто плыли по течению», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. Он является частью розыгрыша Кубка России — 2024.