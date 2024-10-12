Алекно — о результатах «Зенита»: когда ты обязан выиграть, присутствует напряжение

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру команды в матче 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Подопечные Алекно со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:21) одолели красноярский «Енисей».

«Когда ты обязан и должен выиграть, то присутствует напряжение, поэтому шесть-семь очков лидерства ничего не значат. Именно за счёт этого стресса, потому что ты играешь без права на ошибку. Это тяжело, но мы справились. Были хорошие моменты, но вот это состояние команды, когда ты играешь без права на ошибку, тяжело даётся», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.