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Кубок Легенд — 2024, женщины: результаты игрового дня 12 октября

Кубок Легенд — 2024, женщины: результаты игрового дня 12 октября
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В субботу, 12 октября, прошли полуфинальные матчи «Финала четырёх» женского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Легенд. Женщины. 12 октября. 1/2 финала:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:17).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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