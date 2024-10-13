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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 13 октября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 13 октября
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Сегодня, 13 октября, пройдут два заключительных матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 13 октября:

  • 13:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва);
  • 17:00 мск. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — МГТУ (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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