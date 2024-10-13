«Верона» Абаева одержала вторую победу в Серии А. Россиянин набрал пять очков
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Вчера в матче 3-го тура итальянской Серии А «Верона», за которую выступает Константин Абаев, победила на выезде новичка Серии А «Гроттацолину» со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:15).
Российский связующий провёл на площадке весь матч и отметился пятью очками (три эйса и два блока). «Верона» показала 58% реализации атак. Самым результативным игроком матча стал малийский нападающий «Вероны» Ноумори Кейта, набравший 22 очка.
Таким образом, у «Вероны» две победы в трёх встречах чемпионата Италии. Команда пока занимает четвёртую позицию, но 3-й тур ещё продолжается. Абаев отыграл все три матча в Серии А.
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