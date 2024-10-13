Центральный блокирующий Инал Тавасиев возобновил карьеру. 35-летний россиянин проведёт этот сезон в чемпионате Беларуси, он будет выступать за клуб «Борисов-БГУФК».

Тавасиев прервал карьеру в январе 2024 года. Тогда он получил травму глаза — отслоение сетчатки — в одном из матчей Суперлиги. Блокирующий — чемпион России 2019 года в составе кемеровского «Кузбасса». В этом клубе Тавасиев провёл 10 сезонов.

В «Борисов-БГУФК» выступает ещё один россиянин — доигровщик Антон Карпухов. Любопытно, что и он становился чемпионом России в составе кемеровского клуба в 2019 году.

В первом туре чемпионата Беларуси команда из Борисова обыграла витебский клуб «Марко».