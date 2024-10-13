Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вакифбанк» Марковой победил «Кузейбору» Лазаревой и Курило в матче чемпионата Турции

«Вакифбанк» победил «Кузейбору» со счётом 3:2 (25:13, 18:25, 19:25, 25:16, 15:12) в матче 2-го тура женского чемпионата Турции по волейболу.

Самым результативным игроком встречи стала российская диагональная «Кузейбору» Анна Лазарева, набравшая 26 очков. 17 очков на счету её одноклубницы — доигровщицы Маргариты Курило. В составе победителей 12 очков набрала доигровщица Марина Маркова.

Для «Вакифбанка» эта победа стала первой в чемпионате Турции, в 1-м туре команда уступила «Галатасараю» 0:3. «Кузейбору» в 1-м туре в трёх сетах переиграл «Айдын».

Помимо Марковой, Лазаревой и Курило, в элитном дивизионе чемпионата Турции в этом году выступают Полина Шаманова («Бахчеливлер»), Наталья Кроткова («Сарыер») и Елизавета Кочурина («Зерен»).