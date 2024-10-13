Волейболисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Кузбассом» в Суперлиге

В Кемерово завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались местный «Кузбасс» и московское «Динамо». Игра закончилась со счётом 3:2 (25:21, 20:25, 34:36, 26:24, 15:4) в пользу гостей.

После этой победы «Динамо» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице и с 17 набранными очками уступает лидеру только по разнице сетов. Кемеровчане с девятью очками занимают девятое место в Суперлиге.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.