Волейболисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Кузбассом» в Суперлиге
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В Кемерово завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались местный «Кузбасс» и московское «Динамо». Игра закончилась со счётом 3:2 (25:21, 20:25, 34:36, 26:24, 15:4) в пользу гостей.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
После этой победы «Динамо» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице и с 17 набранными очками уступает лидеру только по разнице сетов. Кемеровчане с девятью очками занимают девятое место в Суперлиге.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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