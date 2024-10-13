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«Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграло МГТУ в 7-м туре мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграло МГТУ в 7-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и московский МГТУ. Игра закончилась со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21) в пользу «Динамо-ЛО».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
МГТУ
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко, Пятаков
МГТУ: Бестужев, Пирайнен, Зубов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Пурин

В следующем туре «Динамо-ЛО» дома сразится с новосибирским «Локомотивом». МГТУ пропустит 8-й тур, а в 9-м в гостях также сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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