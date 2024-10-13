«Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграло МГТУ в 7-м туре мужской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и московский МГТУ. Игра закончилась со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21) в пользу «Динамо-ЛО».

В следующем туре «Динамо-ЛО» дома сразится с новосибирским «Локомотивом». МГТУ пропустит 8-й тур, а в 9-м в гостях также сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.