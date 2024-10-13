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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 октября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 октября
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Сегодня, 13 октября, прошли два заключительных матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 13 октября:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (21:25, 25:20, 36:34, 24:26, 4:15);
  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — МГТУ (Москва) — 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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