Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 октября

Сегодня, 13 октября, прошли два заключительных матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 13 октября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (21:25, 25:20, 36:34, 24:26, 4:15);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — МГТУ (Москва) — 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.