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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд
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Состоялся финальный матч Кубка Легенд — 2024. «Динамо-Ак Барс» (Казань) в трёх сетах обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15) в пользу казанской команды.

Кубок Легенд (ж) . Финал
13 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

Ранее в матче за третье место «Локомотив» из Калининграда в трёх сетах обыграл московское «Динамо». Поединок за бронзу закончился со счётом 3:0 (31:29, 25:21, 29:27).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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