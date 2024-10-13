Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд

Состоялся финальный матч Кубка Легенд — 2024. «Динамо-Ак Барс» (Казань) в трёх сетах обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15) в пользу казанской команды.

Ранее в матче за третье место «Локомотив» из Калининграда в трёх сетах обыграл московское «Динамо». Поединок за бронзу закончился со счётом 3:0 (31:29, 25:21, 29:27).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.