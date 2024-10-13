Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд — 2024, женщины: результаты игрового дня 13 октября

Кубок Легенд — 2024, женщины: результаты игрового дня 13 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 13 октября, прошли поединки за медали женского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Легенд. Женщины. 12 октября. Матч за 3-е место:

  • «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (31:29, 25:21, 29:27).

Кубок Легенд. Женщины. 12 октября. Финал:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

Материалы по теме
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android