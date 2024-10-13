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«Говорят, «Динамо» для нас принципиальный соперник». Костючик — о победе «Локомотива»

«Говорят, «Динамо» для нас принципиальный соперник». Костючик — о победе «Локомотива»
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Доигровщица калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Вера Костючик рассказала о настрое команды перед встречей с московским «Динамо» в матче за бронзу женского Кубка Легенд, а также оценила игру обеих команд. Встреча завершилась со счётом 3:0 (31:29, 25:21, 29:27) в пользу «Локомотива».

Кубок Легенд (ж) . За 3-е место
13 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Динамо М: Лазарева, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

«Вышли очень настроенные на матч. Думаю, в третьей партии немножечко подсели, была тяжёлая обстановка, команда Москвы сопротивлялась, боролась до последнего очка, но мы оказались сильнее. Мне кажется, перепады есть у всех и всегда. Москва — команда не из робкого десятка, они сопротивлялись, но мы их добили, дожали.

Вчера было обидное поражение, но настраиваться на матч за бронзу было несложно, это наша работа. Мы всегда настраиваемся на каждый матч, неважно, за бронзу это или регулярный чемпионат, настрой всегда одинаково боевой.

Говорят, что «Динамо» для нас принципиальный соперник. Возможно, это так, но это такой же соперник, как и все остальные. Мы на всех всегда настраиваемся одинаково», — рассказала Костючик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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