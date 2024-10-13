Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил победу команды в Кубке Легенд

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил победу команды в Кубке Легенд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич высказался о победе своей команды в финале Кубка Легенд. В матче за титул подопечные Терзича одолели «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15) в пользу казанской команды.

Кубок Легенд (ж) . Финал
13 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

«Матч не может быть лёгким, если это финал. Мы ожидали сюрприз от тренера «Ленинградки», и он его сделал. Но мы с ним справились. Тактически сегодня сыграли очень и очень хорошо. Зачастую сегодня соперницам приходилось атаковать на тройном блоке. Блок, подача, защита — всё это у нас сегодня работало на высоком уровне. И атака, конечно, намного лучше, чем вчера. Если мы играем так, как сегодня, то нас трудно победить», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Материалы по теме
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android