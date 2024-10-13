Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил победу команды в Кубке Легенд

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич высказался о победе своей команды в финале Кубка Легенд. В матче за титул подопечные Терзича одолели «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15) в пользу казанской команды.

«Матч не может быть лёгким, если это финал. Мы ожидали сюрприз от тренера «Ленинградки», и он его сделал. Но мы с ним справились. Тактически сегодня сыграли очень и очень хорошо. Зачастую сегодня соперницам приходилось атаковать на тройном блоке. Блок, подача, защита — всё это у нас сегодня работало на высоком уровне. И атака, конечно, намного лучше, чем вчера. Если мы играем так, как сегодня, то нас трудно победить», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.