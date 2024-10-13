Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» отдал Сапожкова в московское «Динамо»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов объяснил, почему воспитанник новосибирской команды Максим Сапожков перешёл в московское «Динамо».

«Я сказал, отправляем Сапожкова в Италию, чтобы развивать там, а мы поставим Казаченкова и будем развивать его здесь. Одновременно двух — идеально. Если сказать «Вероне»: «Возьмите Казаченкова!», там ответят: «Нет, не возьмём, извини». Так Илья не получит шанс. А вот Макса они знают и говорят: «Да, возьмём Сапожкова».

Потом, на следующий год Макс подписывает двухлетний контракт с «Моденой» на определённые деньги. Рассчитываем, что они будут, наверное, два года развивать Сапожкова, а мы поиграем с Казаченковым. В конце будем выбирать — кто?

Пошёл первый год. Тренеру «Модены» особо не нравится Сапожков, перестаёт его ставить, играет с Давыскибой. В середине сезона меняют тренера, приходит Джулиани — я с ним провёл разговор. Пообщался со спортивным директором Сарторетти, и он говорил: «Джулиани не нравится Сапожков. У нас есть контракт, но мы хотим его куда-нибудь пристроить». Это происходило в тот момент, когда у нас есть подписанные Казаченков и Раджаб на следующий год. В середине сезона он посмотрел Сапожкова и где-то в феврале, когда мы уже договорились с игроками, «Модена» говорит: «Мы не хотим оставлять Сапожкова». А у Макса есть контракт на определённые деньги — несколько десятков миллионов рублей. И у Локомотива уже два диагональных подписаны.

Можно ли было найти желающих на Казаченкова? Искали! Искали! После прошлогоднего сезона к Илье есть вопросы. Остались Раджаб и Казаченков. Не так всё просто. И потом — это свыше нашего бюджета, мы уже его распределили. Вдруг приходит диагональный, который нам стоит приличных денег. Который непонятно — первый или второй? У нас таких денег нет. А сказать парню: «Извини, мы сократим твой контракт в 3-4 раза, сколько есть», — он тоже будет недоволен и может не заиграть.

Пытались найти клуб. Япония, Китай, куда-нибудь, чтобы более-менее на параметрах, которые у него есть в контракте на руках. Конечно, и финансово, и чтобы играл — не нашли. «Динамо» объявилось, но только с выкупом. И мы, в конце концов, согласились, потому что москвичи дают ему и ту зарплату, которую получал, и ещё платят «Локомотиву» выкуп. Мы не можем это себе позволить.

Вопрос не в том, выбрали мы или отказались от Сапожкова и Казаченкова. Хотели развивать обоих, а это стечение обстоятельств, в которое мы попались с Максом. В конце концов, решили отдать «Динамо» и по финансовым параметрам, и потому что у нас есть определённые лимиты. Мы не можем себе позволить такую ситуацию, вот и всё. Так что выворачивать, что Пламен не хотел этого, а хотел того — это не так, это не то. Всё, что я хотел сказать!» — приводит слова Константинова телеграм-канал «Саша с Севера».