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«Шансов у нас не было». Тренер «Ленинградки» — о поражении в финале Кубка Легенд

«Шансов у нас не было». Тренер «Ленинградки» — о поражении в финале Кубка Легенд
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин высказался о поражении своей команды в финале Кубка Легенд. В матче за титул подопечные Кашина уступили казанскому «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 13:25, 15:25).

Кубок Легенд (ж) . Финал
13 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

«Думаю, более или менее нормальной получилась только первая партия, дальше ничего содержательного не было. И шансов у нас не было никаких. По соотношению к соперникам из Казани наша команда сегодня находится в том состоянии, в каком мы видим. Обещаю, что к Новому году это состояние будет уже другим», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

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