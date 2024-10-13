«Шансов у нас не было». Тренер «Ленинградки» — о поражении в финале Кубка Легенд

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин высказался о поражении своей команды в финале Кубка Легенд. В матче за титул подопечные Кашина уступили казанскому «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 13:25, 15:25).

«Думаю, более или менее нормальной получилась только первая партия, дальше ничего содержательного не было. И шансов у нас не было никаких. По соотношению к соперникам из Казани наша команда сегодня находится в том состоянии, в каком мы видим. Обещаю, что к Новому году это состояние будет уже другим», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.