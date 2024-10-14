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Россиянка Демидова завоевала 16 очков для лидера немецкой Бундеслиги «Дрезднера»

Россиянка Демидова завоевала 16 очков для лидера немецкой Бундеслиги «Дрезднера»
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Немецкий женский волейбольный клуб «Дрезднер», за который выступает 19-летняя российская доигровщица Виктория Демидова, начал сезон-2024/2025 с беспроигрышной серии из четырёх матчей и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

В последнем из четырёх матчей команда встретилась с «Висбаденом». Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:22, 25:20) в пользу «Дрезднера». Самым результативным игроком и MVP встречи стала одноклубница россиянки Ева Заткович, она набрала 17 очков. Демидова принесла команде 16 очков.

Напомним, Виктория вошла в состав немецкого «Дрезднера» перед началом текущего сезона. В сезоне-2023/2024 россиянка выступала за турецкий «Бешикташ». С 2021 по 2023 год спортсменка играла за «Заречье-Одинцово».

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