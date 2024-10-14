«Нам нужно ещё три комплекта медалей!» Ирина Королёва — о победе в Кубке Легенд

Блокирующая «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва оценила победу своей команды в финале Кубка Легенд. В матче за титул волейболистки из Казани одолели «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

«Ура! Это несказанная радость, счастье! Так приятно, что провели турнир уверенно. Мы помним, что через пару дней начнётся новый тренировочный цикл к играм чемпионата России, но сегодня мы наслаждаемся, радуемся, ликуем. Это великолепно! Такие необычные медали! Нам нужно ещё три комплекта!» — приводит слова Королёвой пресс-служба ВФВ.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.