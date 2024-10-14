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Константин Брянский — о победе над «Кузбассом» в Суперлиге: сняли корону и пошли дальше

Константин Брянский — о победе над «Кузбассом» в Суперлиге: сняли корону и пошли дальше
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды в выездном матче Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» (3:2).

«Кузбасс» всегда настроен по-другому на домашней площадке. Мы знали, что играть будет непросто, но, давайте будем откровенны, мы сами дали много шансов для того, чтобы они почувствовали свою игру. Конечно, мы по ходу матча в первой и третьей партиях вели очень прилично и дали нас догнать и выиграть в нервном и достаточно длительном сете, и тут молодец Сиденко, он в конце ни разу не ошибся, очень здорово держал накал. Такие игры очень нужны, особенно после победы в Кубке Легенд, – сняли корону и пошли дальше», — приводит слова Брянского официальный сайт кемеровского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш

Москвичи уступали 1:2 по сетам и 18:22 в четвёртой партии, но смогли переломить ход игры. После семи туров «Динамо» идёт вторым в турнирной таблице, уступая только казанскому «Зениту».

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