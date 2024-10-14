Российские волейболистки набрали 32 очка во 2-м туре итальянской Серии А1

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В Италии завершился 2-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 33 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Пинероло» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21). Толок принесла команде пять очков. Напомним, после сезона-2023/2024 Акимова перенесла операцию на плече и проходит восстановление.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Имоко Воллей Конельяно» со счётом 0:3 (23:25, 20:25, 18:25). Россиянка набрала 11 очков.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 25:18) обыграл «Кьери» Анастасии Ляшко. Капралова завоевала 16 очков, Ляшко матч пропустила.

Виктория Кобзарь также не вышла на площадку, но её команда «Мегабокс Валлефолья» победила «Перуджу» со счётом 3:2 (25:12, 19:25, 32:30, 15:25, 19:17).

Бывшая россиянка Екатерина Антропова, выступающая за «Савино Дель Бене» (Скандиччи), принесла команде 18 очков в матче с «Иль Бизонте Фиренце». Её российская одноклубница Анна Котикова на площадку не вышла. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в пользу команды Антроповой и Котиковой.

После 2-го тура в тройку лидеров входят «Имоко Воллей Конельяно», «Савино Дель Бене» (Скандиччи) и «Веро Воллей».