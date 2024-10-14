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Богдан считает, что российские волейболисты могли бороться за золото на Олимпиаде-2024

Богдан считает, что российские волейболисты могли бороться за золото на Олимпиаде-2024
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Волейболист московского «Динамо» и сборной России Денис Богдан рассказал, следил ли за волейбольным турниром на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Его у мужчин выиграла команда Франции.

«Я смотрел только полуфиналы и финал. Было обидненько, что нет сборной России, поэтому я не смотрел матчи группового этапа. Мне очень хотелось поехать на Олимпийские игры в Париже. Многие игроки сборной России сейчас как раз в расцвете сил и в пиковом возрасте, чтобы выигрывать Олимпиаду.

На что могла бы рассчитывать нынешняя сборная России в Париже? На 100% уверен, что мы могли бороться за золото», — приводит слова Богдана Metaratings.ru.

27-летний Богдан принимал участие в Олимпиаде-2020 в Токио, где со сборной России завоевал серебро. В финале команда проиграла Франции.

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