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Волейболист Денис Богдан: к футболу отношусь отлично, к российскому — не так отлично

Волейболист Денис Богдан: к футболу отношусь отлично, к российскому — не так отлично
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 волейболист московского «Динамо» и сборной России Денис Богдан рассказал, как относится к Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«К футболу отношусь отлично, к российскому – не так отлично. Про российский футбол узнаю только из разговоров в нашей раздевалке. Мне лично больше интересны матчи топов английского, испанского, итальянского чемпионатов. В целом стараюсь не пропускать финалы крупных турниров, Лиги чемпионов и так далее», — приводит слова Богдана Metaratings.ru.

После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (27 очков, 8 побед и 3 ничьих). На втором месте идёт «Локомотив» (27 очков, 9 побед и 2 поражения), тройку лучших замыкает «Зенит» (26 очков, 8 побед, 2 ничьих и 1 поражение).

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