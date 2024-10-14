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Денис Богдан: уверен, российские клубы сейчас бы забрали трофей Лиги чемпионов

Денис Богдан: уверен, российские клубы сейчас бы забрали трофей Лиги чемпионов
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 волейболист московского «Динамо» и сборной России Денис Богдан высоко оценил уровень национального чемпионата, несмотря на отстранение от мировых клубных соревнований.

«Российская Суперлига и ранее входила в топ-3 европейских чемпионатов наряду с чемпионатами Италии и Польши. Обидно, что российские клубы не выступают в еврокубках. Думаю, нашим соперникам из других стран это выгодно. Я на 100% уверен, что российские клубы сейчас брали бы медали в еврокубках и забрали бы трофей Лиги чемпионов.

По моим личным ощущениям, интерес к волейболу в России растёт. Всё больше поклонников волейбола приходят на матчи. Думаю, в целом российский волейбол развивается правильно. Не большими шагами, конечно, но потихоньку движемся вперёд, и волейбол становится популярнее», — приводит слова Богдана Metaratings.ru.

Видео: самая быстрая подача в волейболе.

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