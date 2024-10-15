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Дмитрий Лызик рассказал, чем его удивил Йоанди Леал

Дмитрий Лызик рассказал, чем его удивил Йоанди Леал
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Блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик рассказал об адаптации бразильского доигровщика Йоанди Леала в чемпионате России.

«Ему тяжеловато, потому что после сезона сборных, после Олимпиады тяжело вкатываться. Но что я вижу — он реально хочет. И то, что меня реально удивило, — в матче с АСК он подходит ко мне и начинает на блоке подсказывать, хотя наш с ним английский оставляет желать лучшего (смеётся). И вот он пытается, постоянно что-то подсказывает молодым доигровщикам, тому же Сане Костадинову, как отыграться от блока. Видно, что он хочет, и я тоже жду, когда он будет готов на 100%. По тренировкам кажется, что он уже близок к оптимальной форме», — рассказал Лызик в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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