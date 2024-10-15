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«Абаев в «Вероне» играет по-другому». Дмитрий Лызик — о россиянине в чемпионате Италии

«Абаев в «Вероне» играет по-другому». Дмитрий Лызик — о россиянине в чемпионате Италии
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Блокирующий «Локомотива» Дмитрий Лызик поделился мнением об игре Константина Абаева в итальянской Серии А. Связующий этим летом перебрался в «Верону» из новосибирского клуба.

«Нагрузки у них в клубе очень большие. Пока им непросто, два основных нападающих — Ноумори Кейта и Рок Можич — после травм ещё не на пике формы, тяжело показывать хорошую игру. Я заметил, что Костя немного по-другому играет в «Вероне», не как обычно. Мы с ним пообсуждали это, действительно, есть тренерская установка, некая идея. Но они со Стойчевым разговаривают, находят точки соприкосновения. Работы много впереди», — рассказал Лызик в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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