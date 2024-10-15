«Немного в себя поверил». Дмитрий Лызик — о проблемах на подаче в начале сезона

Блокирующий «Локомотива» Дмитрий Лызик рассказал о своих проблемах на подаче в начале сезона-2024/2025.

«Наверное, каким бы ни было твоё физическое состояние, если захочешь просто перебить мяч через сетку, ты это сделаешь, устал или не устал. Если же проблемы в голове, то, наверное, нет. Про себя скажу так — начало сезона, тоже хочется всего и сразу. Увидел статистику, что в прошлом году среди центральных я был на первом месте по эйсам в среднем за партию, может быть, после этого в себя немного поверил. Сейчас над этим элементом побольше работаю, делаю акцент, побольше настраиваюсь. Не делаю трагедии, но и не забиваю на проблемы. Не переживаю, однако думаю об этом», — сказал Лызик в эксклюзивном интервью «Чемпионату».