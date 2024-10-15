Старцева рассказала о выходе «Динамо» из кризиса и назвала три топ-команды ЧР прямо сейчас

Чемпионка Европы и мира, многолетний капитан сборной России Евгения Старцева поделилась мнением, сможет ли московское «Динамо», за которое она выступала с 2021 по 2024 годы, выйти из кризиса, а также назвала команды, которые выделяются уже сейчас.

«Я думаю, они в любом случае будут принимать какие-то меры, тренер и игроки будут искать какие-то варианты, потому что там находятся спортсмены, которые точно не хотят уступать победу. Они все будут искать какие-то варианты, чтобы набрать лучшую форму и завоёвывать медали. Не думаю, что там сейчас все опустят руки и просто поплывут по течению. Смотря какие варианты они найдут (улыбается).

Какие три команды сейчас выделяются? Явно выделяется пока у нас Казань. То есть мы знаем, на что способен тот же «Локомотив», потому что там такие игроки, как Воронкова, Каракурт, — это топ-волейболистки. Я думаю, что они ещё не показывают своей игры. Может быть, это связано с тем, что сейчас начало чемпионата, и они просто не набрали форму, но я уверена на 100%, что они будут лучше. Думаю, «Динамо» будет лучше, но пока не выделяется», — сказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.