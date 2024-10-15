«Они только прибавят». Евгения Старцева назвала главных соперников «Динамо-Ак Барс»

Экс-капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева оценила игру казанского клуба и «Ленинградки» в финальном матче женского Кубка Легенд и назвала главных соперников бывшей команды в сезоне-2024/2025.

«Конечно, перед игрой Казань всё равно была фаворитом этого финала. Но, наверное, чуть большего ожидала от «Ленинградки», потому что они всё-таки девчонки озорные, и прошедшие игры показывали, что они всё равно и борются до конца, и более заведённо играют. Тут немножко получилась другая ситуация. Но могу предположить, что просто Казань не дала им ничего сделать, то есть настолько их поддавила, что у них уже ничего не вышло.

Сохранится ли такая доминация казанского клуба на целый сезон? Конечно, Казань, даже если это начало чемпионата, будет фаворитом на всех турнирах, потому что они, во-первых, это доказывают, во-вторых, у них очень хороший подбор игроков. Конечно же, другие команды, такие как «Локомотив», «Динамо», «Ленинградка», будут набирать форму, может быть, делать какие-то корректировки, менять игроков. Даже сейчас «Финал четырёх» показал, насколько часто у «Динамо», у «Локомотива» менялись даже связующие игроки, их тасовали туда-сюда. Поэтому, может быть, придёт момент, когда тренеры определятся, и уже будет более сыгранный основной состав. Я думаю, от этих команд можно и нужно ожидать, что они только прибавят», — рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.