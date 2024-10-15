Артём Вольвич оценил выступление казанского «Зенита» в 7-м туре мужской Суперлиги

Блокирующий команды «Зенит-Казань» Артём Вольвич оценил игру команды в матче 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра с АСК из Нижнего Новгорода закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в пользу казанской команды.

«У нас любая игра — это интересное противостояние. Тем более что мы знаем: в Нижнем Новгороде играть всегда интересно, поскольку команда играет хорошо дома, болельщики очень сильно поддерживают её, так сказать, толкают вперёд даже на некоторые подвиги. Было очень много классных розыгрышей со стороны обеих команд. Поэтому мне понравилась игра. У нас получилось очень многое, если не всё даже. Каких-то заметных провалов я не припомню. Подача была, приём хороший. Причём у АСК отметил бы подачу тоже», — приводит слова Вольвича пресс-служба казанского «Зенита».

В следующем туре АСК, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. «Зенит» встретится с московским «Динамо».