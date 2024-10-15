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«Мы не их конкурент». Алексей Вербов — о победе казанского «Зенита» над АСК в Суперлиге

«Мы не их конкурент». Алексей Вербов — о победе казанского «Зенита» над АСК в Суперлиге
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над АСК из Нижнего Новгорода в 7-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Толок, Никитин, Прытков, Ищенко
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«АСК пришлось бороться с самим собой и с травмами, к сожалению. Я понимаю, что мы, наверное, не их прямой конкурент, и они хотели попробовать, наконец-то, Дмитрия Филиппова, который вернулся после травмы. Хотели через сегодняшнюю игру с нами подготовиться к следующим соперникам, своего уровня, но получилось, что опять на ровном месте получили неприятную травму», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

В следующем туре АСК, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. «Зенит» встретится с московским «Динамо».

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