«Мы не их конкурент». Алексей Вербов — о победе казанского «Зенита» над АСК в Суперлиге

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над АСК из Нижнего Новгорода в 7-м туре мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в пользу казанской команды.

«АСК пришлось бороться с самим собой и с травмами, к сожалению. Я понимаю, что мы, наверное, не их прямой конкурент, и они хотели попробовать, наконец-то, Дмитрия Филиппова, который вернулся после травмы. Хотели через сегодняшнюю игру с нами подготовиться к следующим соперникам, своего уровня, но получилось, что опять на ровном месте получили неприятную травму», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

В следующем туре АСК, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. «Зенит» встретится с московским «Динамо».