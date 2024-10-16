Старцева — о мастер-классах и встрече с Гамовой в детстве: будут вспоминать добрым словом

Завершившая спортивную карьеру Евгения Старцева рассказала об участии в мастер-классе для воспитанников «Динамо-Метар», в котором она начинала свой путь в волейболе, и поделилась историей встречи с Екатериной Гамовой.

«Три года назад я тоже была здесь, в Челябинске, проводила мастер-класс. И просто сейчас я прилетела домой, и мы договорились с «Метаром», что порадуем детишек, проведём мастер-класс и пообщаемся, потренируемся.

Да, я охотно соглашаюсь на подобные мероприятия, потому что вспоминаю, как нам было важно, когда мы были маленькие, и к нам приезжали Катя Гамова, Настя Беликова. Они приезжали после Олимпийских игр, мы просто с ними общались, они нам показывали свои медали. Помню, как нам было классно сфотографироваться с ними.

Сейчас это просто для того, чтобы порадовать детей, может быть, смотивировать ещё. Если кто-то из них потом будет хорошим игроком, тоже будет вспоминать меня добрым словом, как я приезжала и фотографировалась с ними, показывать мне фотографии лет через 5-10, присылать мне куда-нибудь в личку их: «А смотри, Женя» (смеётся). Я так Кате показывала просто, мне там лет 14: «Вот, смотри», — рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.