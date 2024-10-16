«К некоторым игрокам есть вопросы». Тренер «Белогорья» — о выступлении команды в 7-м туре

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков высказался о победе над «Газпром-Югра» из Сургута в 7-м туре мужской Суперлиги. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:14) в пользу белгородской команды.

«Не могу сказать, что игра получилась тяжёлая и сильно нервная. К некоторым игрокам, которые выходили, есть определённые вопросы. Но это наша внутренняя кухня, будем разбираться после выходного. Недонастроя не было, просто что-то не получалось, мы тоже, может быть, сейчас мы не в своих лучших кондициях, продолжаем сыгрываться. Не могу сказать, что мы провалились, мы играли хорошо, к команде в целом вопросов нет. Самое важное, что сегодня взяли три очка. Остальное можно поправить», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

В следующем туре «Газпром-Югра» на выезде сразится с командой «Енисей» из Красноярска. «Белогорье» в гостях сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.