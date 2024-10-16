В США волейболистки отказались играть с командой из Сан-Хосе из-за трансгендера* в составе

Волейболистки пяти женских студенческих команд в США отказались играть с соперницами из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе из-за трансгендера* в их составе. Об этом сообщает OutCick.

По информации источника, в составе команды из Сан-Хосе (штат Калифорния) третий год выступает студентка Блэр Флеминг, которая является трансгендером*. Ранее от матчей с соперницами из команды в Сан-Хосе отказались команды из Университетов Южной Юты, Айдахо в Бойсе, Вайоминга и Юты. 26 октября против Университета штата Калифорния должна была сыграть команда Невадского университета в Рино, однако она также отказалась принимать участие в матче.

Команде Университета штата Калифорния в Сан-Хосе осталось провести 13 матчей регулярного чемпионата. Представитель команды отметил, что не получал уведомлений об отмене матчей и на данный момент проведение игр планируется без изменений в расписании.

* — ЛГБТ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.