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Пресс-служба ВФВ сообщила о мошенниках, действующих от имени организации

Пресс-служба ВФВ сообщила о мошенниках, действующих от имени организации
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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщила о мошеннических действиях от имени организации и спортивных клубов.

«В последнее время неустановленные лица, не являющиеся сотрудниками ВФВ, клубов и организаций, близких к волейболу, представляются таковыми и совершают неправомерные действия с целью незаконного получения информации, а также мошеннические действия финансового характера.

Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц ВФВ не могут поступать сообщения подобного рода! Просим вас проявить бдительность и иметь в виду, что такие действия носят незаконный характер», — сообщается на странице ВФВ в телеграм-канале.

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