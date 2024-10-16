Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Французский волейбольный клуб «Волеро» подал иск в CAS на российскую волейболистку

Французский волейбольный клуб «Волеро» подал иск в CAS на российскую волейболистку
Аудио-версия:
Комментарии

Французский волейбольный клуб «Волеро» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за ситуации с российской диагональной Екатериной Пипуныровой. Об этом сообщает «БО Спорт».

По информации источника, российская волейболистка подписала с «Волеро» контракт на сезон-2024/2025, а через несколько месяцев подписала ещё одно соглашение с калининградским «Локомотивом», за который сейчас выступает. В контракте французского клуба с Пипуныровой был пункт, что все спорные ситуации между клубом и игроком будут решаться в CAS. Владелец команды Став Якоби им воспользовался после того, как во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проигнорировали его письма.

24-летняя Пипунырова — чемпионка России 2023 года в составе московского «Динамо», в 2021 году дебютировала в составе национальной команды в розыгрыше Лиги наций, приняла участие в восьми матчах на турнире и набрала два очка.

Материалы по теме
Российские волейболистки набрали 32 очка во 2-м туре итальянской Серии А1
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android