Французский волейбольный клуб «Волеро» подал иск в CAS на российскую волейболистку

Французский волейбольный клуб «Волеро» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за ситуации с российской диагональной Екатериной Пипуныровой. Об этом сообщает «БО Спорт».

По информации источника, российская волейболистка подписала с «Волеро» контракт на сезон-2024/2025, а через несколько месяцев подписала ещё одно соглашение с калининградским «Локомотивом», за который сейчас выступает. В контракте французского клуба с Пипуныровой был пункт, что все спорные ситуации между клубом и игроком будут решаться в CAS. Владелец команды Став Якоби им воспользовался после того, как во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проигнорировали его письма.

24-летняя Пипунырова — чемпионка России 2023 года в составе московского «Динамо», в 2021 году дебютировала в составе национальной команды в розыгрыше Лиги наций, приняла участие в восьми матчах на турнире и набрала два очка.