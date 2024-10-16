«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в четвертьфинал мужского Кубка России по волейболу

Завершился ответный матч 1/8 финала мужского Кубка России по волейболу, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал «Нову» (Новокуйбышевск). Игра закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) в пользу хозяев площадки.

В первой встрече команд в рамках 1/8 финала Кубка России питерские волейболисты одержали победу со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:22) и по сумме двух матчей вышли в четвертьфинал соревнований. Соперником «Зенита» в 1/4 финала станет казанский «Зенит». Матчи пройдут в ноябре, их даты будут объявлены позднее.

В других парах 1/4 финала «Белогорье» встретится с «Локомотивом», а «Кузбасс» с «Енисеем». Соперник московского «Динамо» определится сегодня — им станет победитель противостояния между «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и командой «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. В первой игре между ними, прошедшей в Сосновом Бору, сильнее оказались динамовцы — 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:22).

Действующими обладателями Кубка страны являются волейболисты «Зенит-Казань».