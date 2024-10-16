Клуб Анны Котиковой «Скандиччи» сменил главного тренера после двух туров чемпионата Италии

Итальянский «Скандиччи», за которой в этом сезоне выступает россиянка Анна Котикова, сменил главного тренера. Пост покинул француз Стефан Антига, а его место занял Марко Гаспари.

«Решение было принято после всесторонней оценки, которая выявила фундаментальные разногласия между тренером и клубом относительно подхода к развитию клуба», — говорится в заявлении «Скандиччи».

Антига возглавил команду перед стартом текущего сезона. Под его руководством «Скандиччи» выиграл оба матча в Серии А1 — у «Кунео» (3:0) и «Фиренце» (3:0). Котикова в этих матчах на площадке не появилась. Кроме того, за «Скандиччи» выступает экс-россиянка Екатерина Антропова.