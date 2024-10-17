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Кубок России — 2024: у мужчин определились все пары 1/4 финала

Кубок России — 2024: у мужчин определились все пары 1/4 финала
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Вчера стали известны все участники Кубка России — 2024 у мужчин. Последними путёвку в следующий раунд добыли волейболисты «Динамо-ЛО». Сосновоборцам достаточно было выиграть два сета у «Факела», с чем команда Александра Климкина справилась, хоть и уступила в матче 2:3 (25:22, 25:23, 19:25, 16:25, 12:15).

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород);
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань»;
«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» (Кемерово);
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Динамо» (Москва).

Четвертьфинальные матчи пройдут 2-3 и 9-11 ноября. Первые игры пройдут в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Сосновом Бору.

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