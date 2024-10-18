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Московское «Динамо» подписало белорусского либеро Егора Ковалёва

Московское «Динамо» подписало белорусского либеро Егора Ковалёва
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23-летний белорусский либеро Егор Ковалёв вошёл в состав московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

В сезоне-2023/2024 Ковалёв выступал за солигорский «Шахтёр», вместе с которым принял участие в шести матчах российской мужской Суперлиги. В текущем сезоне до перехода в московский клуб играл за «БГУФК-Борисов» на правах аренды.

«Когда стало известно, что Лаури Керминен пропустит часть сезона из-за хирургического вмешательства, наш клуб начал поиски либеро. Егор Ковалёв приезжал к нам на просмотр, мы знаем его возможности. Это молодой и перспективный игрок, для которого переход в московское «Динамо» является главным вызовом в карьере. Ждём от Егора плодотворной работы, от которой и будут зависеть его перспективы в нашей команде», — приводит слова главного тренера «Динамо» Константина Брянского пресс-служба команды.

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