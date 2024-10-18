«Оказывается, так можно было». Либеро «Ленинградки» — о симпатии к легионеру «Динамо»

Либеро женского волейбольного клуба «Ленинградка» Валерия Перова рассказала о симпатии к легионеру московского «Динамо» Лаури Керминену и поделилась забавной историей.

«Поехала как-то поддержать Илью Фёдорова на «Финал шести» в Казань, это был 22-й год, я тогда в Липецке играла. Сижу уже на финальном матче «Динамо» – «Локомотив» с Лизой Поповой, Таней Кадочкиной… А мне очень нравится Лаури Керминен.

Как либеро! Харизматичный волейболист, ещё он нестандартно играет и качественно выполняет свою работу, как либеро он мне очень нравится, кайфую, когда вижу его на площадке. Была очень огорчена, узнав, что он вынужден перенести операцию, и желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в игру! И вообще, всем, кто сейчас травмирован – скорее возвращайтесь!

Но вернёмся к истории. Я наполовину в шутку спросила у Лизы Поповой: «Как бы мне футболку Лаури получить?» Тут приходит Марина Бабешина со своим мужем, нынешним главным тренером «Тулицы». И Марина говорит: «Сейчас Лёша всё решит». Меня отправляют с ним к раздевалке «Динамо», он зовёт Лаури, тот выходит. «Можно футболку?» — «Не могу, я родителям обещал». «А шорты?» — спрашиваю я. «Да». В общем, он отдал мне свои шорты, а я стою обалдевшая – оказывается, так можно было. Так что у меня есть шорты Керминена, а Алексей Бабешин мне помог их раздобыть», – приводит слова Перовой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.