Либеро «Ленинградки» Перова: ищем какой-то пинок под зад

Либеро волейбольного клуба «Ленинградка» Валерия Перова рассказала, в каком состоянии находится её команда. После 5-го тура российской женской Суперлиги клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице.

«Пока нас чуть-чуть мотает, кажется. В чемпионате две игры подряд проигрываем первые партии. Для меня показателем качества команды всегда был момент победы над чуть более слабым соперником со счётом 3:0. Без расслабленности! Посмотрите, как мы сыграли, например, с «Динамо» из Краснодара и как сыграла с ними Казань. С учётом того, что у них была партия, которую они выиграли 25:9. У нас было что-то 35:33. Они работают и выигрывают за счёт этой суперконцентрации, от начала и до конца. Мы же пока что-то втягиваемся…

Да-да, проиграем, потом разозлимся. То есть будто бы ищем какой-то пинок под зад. Будто хотим, чтобы нас побили, потом на нас покричали, после этого мозги заработали, первую партию забыли и идём дальше», – приводит слова Перовой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.