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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 18 октября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 18 октября
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Сегодня, 18 октября, пройдёт первый матч 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 18 октября:

  • 19:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Нова» (Новокуйбышевск).

Клуб из Нижнего Новгорода ещё не одержал в турнире ни одной победы и после семи туров замыкает турнирную таблицу Суперлиги. «Нова» находится на 12-й позиции с пятью очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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