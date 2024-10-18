Мужская Суперлига: расписание игрового дня 18 октября

Сегодня, 18 октября, пройдёт первый матч 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 8-й тур, 18 октября:

19:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Нова» (Новокуйбышевск).

Клуб из Нижнего Новгорода ещё не одержал в турнире ни одной победы и после семи туров замыкает турнирную таблицу Суперлиги. «Нова» находится на 12-й позиции с пятью очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.