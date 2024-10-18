Связующий Хайбулов подписал контракт с АСК

34-летний связующий Александр Хайбулов подписал контракт с нижегородским АСК. Он начинал сезон в московском МГТУ, но покинул команду из-за конфликта с тренерским штабом. Ранее Хайбулов уже играл в Нижнем Новгороде с 2020 по 2022 год, а также в прошлом сезоне. Кроме того, в своей карьере связующий выступал за петербургский «Автомобилист» (2011–2016, 2019/2020), МГТУ (2016–2019) и оренбургский «Нефтяник» (2022/2023).

У АСК травмированы оба связующих. Дмитрий Филиппов проходит курс лечения в Москве после рецидива травмы ноги, а Денис Толок испытывает проблемы с шеей. Поэтому сейчас основной связующий нижегородцев — Захар Прытков из молодёжной команды.

АСК проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги. Сегодня нижегородцы сыграют с «Новой». Хайбулов может принять участие в этой игре.