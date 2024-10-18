Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующий Хайбулов подписал контракт с АСК

Связующий Хайбулов подписал контракт с АСК
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний связующий Александр Хайбулов подписал контракт с нижегородским АСК. Он начинал сезон в московском МГТУ, но покинул команду из-за конфликта с тренерским штабом. Ранее Хайбулов уже играл в Нижнем Новгороде с 2020 по 2022 год, а также в прошлом сезоне. Кроме того, в своей карьере связующий выступал за петербургский «Автомобилист» (2011–2016, 2019/2020), МГТУ (2016–2019) и оренбургский «Нефтяник» (2022/2023).

У АСК травмированы оба связующих. Дмитрий Филиппов проходит курс лечения в Москве после рецидива травмы ноги, а Денис Толок испытывает проблемы с шеей. Поэтому сейчас основной связующий нижегородцев — Захар Прытков из молодёжной команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Не начался
НОВА
Новокуйбышевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

АСК проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги. Сегодня нижегородцы сыграют с «Новой». Хайбулов может принять участие в этой игре.

Материалы по теме
«Мечты играть за рубежом нет». Интервью с одним из самых ярких волейболистов Суперлиги
Эксклюзив
«Мечты играть за рубежом нет». Интервью с одним из самых ярких волейболистов Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android