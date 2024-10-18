Болгарский легионер «Кузбасса» Аспарухов перенёс операцию

Болгарский легионер кемеровского «Кузбасса» Аспарух Аспарухов перенёс операцию на лодыжке.

«Из-за некоторых осложнений после растяжения лодыжки в прошлом сезоне мне пришлось сделать операцию», – приводит слова болгарина официальный сайт «Кузбасса». Сроки восстановления нападающего пока не называются.

Аспарухов выступает за кемеровский клуб второй сезон. Он может сыграть на позиции доигровщика и диагонального. 24-летний волейболист сыграл пять матчей в нынешнем сезоне Суперлиги.

«Кузбасс» занимает девятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, выиграв три из шести матчей на старте сезона.