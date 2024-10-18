Болгарский легионер «Кузбасса» Аспарухов перенёс операцию
Поделиться
Болгарский легионер кемеровского «Кузбасса» Аспарух Аспарухов перенёс операцию на лодыжке.
«Из-за некоторых осложнений после растяжения лодыжки в прошлом сезоне мне пришлось сделать операцию», – приводит слова болгарина официальный сайт «Кузбасса». Сроки восстановления нападающего пока не называются.
Аспарухов выступает за кемеровский клуб второй сезон. Он может сыграть на позиции доигровщика и диагонального. 24-летний волейболист сыграл пять матчей в нынешнем сезоне Суперлиги.
«Кузбасс» занимает девятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, выиграв три из шести матчей на старте сезона.
Комментарии
- 18 октября 2024
-
15:04
-
14:34
-
10:55
-
00:59
-
00:43
-
00:19
- 17 октября 2024
-
10:40
- 16 октября 2024
-
16:03
-
15:46
-
14:20
-
13:27
-
11:41
-
00:26
-
00:12
- 15 октября 2024
-
23:58
-
23:53
-
23:51
-
23:30
-
14:17
-
13:43
-
13:22
- 14 октября 2024
-
23:53
-
22:57
-
21:41
-
19:03
-
11:18
-
00:53
-
00:18
- 13 октября 2024
-
23:49
-
23:45
-
23:39
-
23:17
-
21:00
-
20:57
-
20:49