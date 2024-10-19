Женская Суперлига: расписание матчей 19 октября

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Сегодня, 19 октября, пройдут четыре матча 6-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 6-й тур.

Расписание на 19 октября:

17:00 — «Динамо» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

17:00 — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тульская область);

19:00 — «Локомотив» (Калининградская область) — «Енисей» (Красноярск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».