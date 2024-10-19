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«Нова» победила АСК в стартовом матче 8-го тура мужской Суперлиги

«Нова» победила АСК в стартовом матче 8-го тура мужской Суперлиги
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Вчера состоялся первый матч 8-го тура мужской Суперлиги. «Нова» на выезде победила нижегородский АСК — 3:0 (25:22, 28:26, 25:23). Для клуба из Самарской области эта победа стала второй в чемпионате. Нижегородцы по-прежнему не имеют побед и замыкают турнирную таблицу.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
НОВА
Новокуйбышевск
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Консепсион, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Толок, Никитин, Прытков, Ищенко
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Терентьев, Литвинов, Щербаков

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Новы» Евгений Рыбаков, набравший 18 очков при показателе полезности «+12». В составе АСК дебютировал связующий Александр Хайбулов, подписавший контракт с нижегородским клубом перед стартом 8-го тура.

27 октября «Нова» на выезде сыграет с московским «Динамо», а АСК пропустит 9-й тур. Следующий матч нижегородцы проведут 4 ноября, в 10-м туре команда Андрея Дранишникова встретится с МГТУ.

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