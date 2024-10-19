«Нова» победила АСК в стартовом матче 8-го тура мужской Суперлиги

Вчера состоялся первый матч 8-го тура мужской Суперлиги. «Нова» на выезде победила нижегородский АСК — 3:0 (25:22, 28:26, 25:23). Для клуба из Самарской области эта победа стала второй в чемпионате. Нижегородцы по-прежнему не имеют побед и замыкают турнирную таблицу.

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Новы» Евгений Рыбаков, набравший 18 очков при показателе полезности «+12». В составе АСК дебютировал связующий Александр Хайбулов, подписавший контракт с нижегородским клубом перед стартом 8-го тура.

27 октября «Нова» на выезде сыграет с московским «Динамо», а АСК пропустит 9-й тур. Следующий матч нижегородцы проведут 4 ноября, в 10-м туре команда Андрея Дранишникова встретится с МГТУ.