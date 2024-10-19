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Денис Богдан назвал три главных фактора, необходимых для победы над казанским «Зенитом»

Денис Богдан назвал три главных фактора, необходимых для победы над казанским «Зенитом»
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Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал о главных факторах, которые решат судьбу центрального матча 8-го тура мужской Суперлиги с казанским «Зенитом».

«Определяющую роль, думаю, играть будет подача – причём этот фактор и к нам можно отнести, и к «Зениту». Второй фактор, пожалуй, изученность друг друга – тоже к обоим соперникам. Третий фактор для нас – домашняя арена, мне бы хотелось добавить его. Хочется, чтобы пришло много именно наших динамовских болельщиков, потому что иногда, к сожалению, складывается такая ситуация, что на игре в Москве лучше слышно болельщиков из Казани. А третий фактор для Казани, наверное, как раз те самые их реваншистские настроения. Кто окажется злее, тот и победит», — приводит слова Богдана Всероссийская федерация волейбола.

Матч между московским «Динамо» и казанским «Зенитом» состоится 20 октября. Начало — в 18:00 мск. Ранее казанцы победили оппонента в матче за Суперкубок России, а динамовцы одолели соперника в финале Кубка Легенд.

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